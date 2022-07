Landkreis Günzburg

vor 35 Min.

Neunjährige war 76 Tage nicht in der Schule: Eltern vor Gericht

Plus Seit Wochen stehen Eltern aus dem Landkreis wegen Schulpflichtverletzungen vor Gericht. Jetzt sagte eine Schulleiterin aus dem Raum Krumbach als Zeugin aus.

Von Sophia Huber

An 76 Schultagen soll eine neunjährige Schülerin aus dem südlichen Landkreis seit Beginn des vergangenen Schuljahres gefehlt haben. Für die Fehlzeit bis zu den Weihnachtsferien mussten sich ihre Eltern vor dem Amtsgericht in Günzburg verantworten. Es war nicht der erste Fall aufgrund von Verletzung der Schulpflicht im Landkreis – alleine in der kommenden Woche folgen erneut vier Hauptverhandlungen, in denen Eltern aus Krumbach, Burgau und Thannhausen vor Gericht stehen, da sie Einspruch gegen Bußgeldbescheide eingelegt haben. 290 Bußgelder wurden seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 vom Landratsamt Günzburg wegen unentschuldigten Fernbleibens vom Unterricht verhängt.

