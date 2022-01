Landkreis Günzburg

Rund 100 Grund- und Mittelschüler fehlen derzeit wegen Corona im Kreis Günzburg

Das ist Alltag an Bayerns Schulen: Kinder und Jugendliche werden mehrmals wöchentlich auf Covid-19 getestet. Jetzt müssen auch Geimpfte an den Tests teilnehmen.

Plus Die Grund- und Mittelschulen im Landkreis Günzburg verzeichnen wenige Corona-Fälle nach den Weihnachtsferien. Wie es bei den Corona-Testverweigerern aussieht.

Von Annegret Döring

Gut wieder in den Schulbetrieb gestartet sind die Schülerinnen und Schüler im Landkreis Günzburg. Präsenzunterricht kann in allen Klassen der Grund- und und Mittelschulen im Kreisgebiet erteilt werden, es hätten nach dem Ferienende keine ganzen Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen aufgrund eines Corona-Ausbruchs. Das bestätigte Schulamtsdirektor Thomas Schulze vom Schulamt Krumbach auf Nachfrage im Gespräch mit unserer Redaktion.

