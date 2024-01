Landkreis Günzburg

30.01.2024

Physiotherapeuten im Kreis Günzburg wollen mehr Selbstständigkeit

Plus Die deutsche Ausbildung von Physiotherapeuten erfüllt längst nicht die europäischen Standards. Welche Probleme in der Physiotherapie Arbeitende im Landkreis darin sehen.

Von Heinrich Lindenmayr

Überfüllte Praxen, Personalmangel bei Ärzten und Therapeuten, lange Wartezeiten für die Patienten, mühsame Wege zwischen Arzt und Therapeut, Kompetenzwirrwarr, das sind nur einige Posten auf der langen Liste dessen, was es im deutschen Gesundheitswesen zu verbessern gäbe. Die Chance, wenigstens in einem Bereich schlankere, effektivere Abläufe und Strukturen zu schaffen, sei unlängst auf dem Therapiegipfel 2023 in Berlin vertan worden, meint Florian Lahner, Physiotherapeut von der Praxis „Scharpf, Therapie und Training“ in Krumbach. Bereits seit 2009 gibt es laut Lahner Modellversuche, die Ausbildung zum Physiotherapeuten zu akademisieren. Doch die Politik habe seither die Entscheidung, die Ausbildung der Physiotherapeuten aufzuwerten, immer wieder vertagt und nun endlich auf die lange Bank geschoben. Das sieht auch Nikolaus Färber von der Praxis „Physiotherapie Färber & Rausch“ in Günzburg so.

Bei Gesundheitsminister Jens Spahn hatte man, so Färber, den Eindruck, der Knoten könnte platzen. Karl Lauterbach, derzeit Gesundheitsminister, rudere wieder zurück, traue sich nicht, Kompetenzen der Ärzte zu beschneiden. Das aber könnte mit die wichtigste Konsequenz sein, wenn die Ausbildung zum Physiotherapeuten eine wissenschaftliche Komponente bekäme. Angehende Physiotherapeuten würden in die Forschung eingebunden. Ihre Fähigkeiten zu erkennen und zu entscheiden, welche Maßnahmen in welchem Fall und unter welchen Bedingungen den größten Heilungserfolg versprächen, würden deutlich verbessert.

