Polizei zur Tuning-Szene: Manchmal streifen die Räder an der Autokarosserie

Plus Beim Tuningtreffen staunte man über die durchgestylten Autos in Krumbach. Wie die Polizei die Tuning-Szene beurteilt.

Mitte August war das viel besuchte Tuningtreffen in Krumbach. Bei dem offenen Treffen wollten viele stolze Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzer ihre optisch und auch technisch aufgemotzten fahrbaren Untersätze zeigen, PS-Boliden zeigten glänzendes Chrom und außergewöhnliche Lackierungen oder Innenausbauten. Nicht immer halten sich die Autoumgestalter an die gesetzlichen Regeln. Das weiß auch die Polizei.

Daher kontrollierte die Polizei an dem Tag Fahrzeuge aus der Tunerszene und fand auch einiges zu beanstanden. Unsere Redaktion fragte daher bei der Polizei nach, wie es die Tunerszene so hält mit dem Autoumbauen und den geltenden Bestimmungen.