Landkreis Günzburg

25.11.2022

Pyjama, Fahrrad, Tablet: An diesen Bäumen bleibt (fast) kein Wunsch offen

Plus Gerade in diesem Jahr kann sich nicht jede Familie teure Geschenke leisten. Im Landkreis Günzburg gibt es eine Idee dafür: die Wunschbäume. So funktioniert es.

Von Sophia Huber

Nur ein einziges Mal auf einem Pferd reiten. Davon hat ein Kind aus dem Raum Krumbach lange geträumt. Und nein, weder das Christkind noch der Weihnachtsmann haben ihm diesen Wunsch im vergangenen Jahr erfüllt, sondern ein "Wunschbaum" hat es möglich gemacht. Manchmal sind diese Anliegen, die an einer solchen Tanne angebracht werden, auch ganz alltäglich und fast schon bescheiden. Ein zwölfjähriges Mädchen aus Ichenhausen wünschte sich im vergangenen Jahr zum Beispiel einen neuen Pyjama. In diesem Jahr gehen die Aktionen in der Adventszeit in eine weitere Runde. Und sie sind wichtiger denn je.

