Rekord-Teilnehmerzahl beim Planspiel Börse

Mit 113.000 Teilnehmenden erreichte das Planspiel Börse im Jahr 2024 ein Rekordhoch. Aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse-Schwaben-Bodensee qualifizierten sich 470 Teams aus 37 Schulen und sammelten erste Erfahrungen am Börsenmarkt. Zum Abschluss des Spiels fand nun die Siegerehrung der Teilnehmenden aus dem Raum Günzburg statt.

Die viermonatige Spielzeit des Planspiels Börse endete am 24. Januar und war geprägt von sinkender Inflation und sinkenden Leitzinsen, sich stabilisierenden Energiepreisen, aber auch geopolitischen Unsicherheiten und der US-Präsidentschaftswahl. Der DAX konnte sich nach einer Schwäche zum Jahresbeginn erholen. Die Teilnehmenden setzten sich in der diesjährigen 42. Spielrunde intensiv mit dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen auseinander, um erfolgreich zu sein. Die jungen Anlegerinnen und Anleger setzten im Planspiel vor allem auf Tesla, Rheinmetall, Nvidia und Amazon.

Planspiel Börse 2024: Ringeisen-Gymnasium Ursberg siegt im Landkreis Günzburg

Davon profitieren die Siegerteams im Schülerwettbewerb der Region Günzburg. In der Depotgesamtwertung steigert das Team „Die Aktienhaie“ des Ringeisen-Gymnasium Ursberg das Startkapital von 50.000 Euro auf 60.257,54 Euro und erhält den ersten Platz. Den zweiten Platz erzielt Team „FC Lattenschuss“ der Mittelschule Krumbach. Den dritten Platz erreicht „Elite09“ vom Maria-Ward-Gymnasium Günzburg. Auch nachhaltige Geldanlagen stehen beim Planspiel Börse seit vielen Jahren hoch im Kurs. In dieser Kategorie erwirtschaftet das Team „Cash Cash Cash“ der Maria-Ward-Realschule Günzburg den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 2.100,61 Euro und liegt somit auf dem ersten Platz sowohl auf regionaler Ebene als auch im Gesamthausranking der Sparkasse Schwaben-Bodensee. Den zweiten Platz in der Nachhaltigkeitsbewertung erreicht Team „Börsenberts“ ebenfalls vom Ringeisen-Gymnasium. „Moody.money“ vom Maria-Ward-Gymnasium erreicht Platz drei.

Innerhalb des Lehrerwettbewerbs gewinnt Team „Kro“ des Maria-Ward-Gymnasiums mit Platz eins in der Depotgesamtwertung. In der Nachhaltigkeitsbewertung belegte Team „Yps24“ der Mittelschule Krumbach Platz eins. Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee ist von den Ergebnissen der Siegerteams begeistert: „Das Planspiel Börse zeigt, wie wertvoll es ist, sich Finanzwissen bereits in jungen Jahren anzueignen, denn es zahlt sich aus. Wir möchten als Sparkasse die finanzielle Bildung der jungen Generation fördern, damit sie in Zukunft eigene Finanzentscheidungen treffen kann.“ (AZ)