Runder Tisch und Infotag des DGB-Kreis zum Thema Tariflohn

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) führt im September eine Schwerpunktkampagne unter dem Motto „Eintreten für die Tarifwende“ durch. Auch der DGB-Kreis Günzburg beteiligt sich laut Pressemitteilung an zwei Tagen aktiv daran.

Am 18. September, jeweils in der Zeit von 6 bis 8 Uhr, wird es an den Bahnhöfen Günzburg und Krumbach eine Verteilaktion mit Info-Material zum Thema geben. Am 19. September veranstaltet der DGB-Kreis Günzburg in Krumbach in der Cafeteria des AWO Seniorenheims (Augsburger Str. 65) einen öffentlichen runden Tisch zum Thema Tarifverträge und soziale Marktwirtschaft, wie der Kreisvorsitzende Werner Gloning bekannt gibt.

Runder Tisch des DGB-Kreis Günzburg am 19. September im AWO Seniorenheim Krumbach

Am runden Tisch werden laut Pressemitteilung Alexander Engelhard (CSU-Bundestagsabgeordneter), Achim Fißl (SPD-Kreisvorsitzender), Lukas Neudeck (Kreissprecher Bündnis 90/Die Grünen), Nicole Faulhaber (FDP-Kreisvorsitzenden) und Werner Gloning (DGB-Kreisvorsitzender) teilnehmen.

Im Gegensatz zur üblichen Podiumsdiskussion geht es laut Gloning nicht vorrangig darum, „Botschaften ans Publikum zu senden,“ sondern um ein Gespräch am Tisch. Daher werde der DGB-Kreisvorsitzende den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorab seine einführenden Aussagen zur Verfügung stellen, damit sie sich besser auf die Diskussion vorbereiten könnten. Es gehe um die Frage, ob – und wenn ja, wie – die Tarifbindung auch im Landkreis Günzburg erhöht werden soll und kann. (AZ)