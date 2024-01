Landkreis Günzburg

Schon wieder ein BBS-Bus: So geht es Schülern und Fahrern nach dem Unfall

Wegen spiegelglatten Stellen kommt es am Dienstagmorgen zu mehreren Unfällen im Kreis Günzburg. Ein Schulbus und ein Auto stoßen im südlichen Kreis an der Grenze zum Unterallgäu zusammen.

Plus Bei Glätte ist es am Dienstagmorgen zu mehr als zehn Unfällen im Kreis Günzburg gekommen, teils wurden Menschen schwer verletzt. Das sagen Polizei und Busunternehmer.

Die Erschöpfung ist ihm anzuhören. "Langsam reicht's", sagt Busunternehmer Josef Brandner am Dienstagnachmittag am Telefon. Nicht nur, dass zwei seiner Busse am Wochenende bei einem Feuer am Günzburger Bahnhof komplett ausgebrannt sind und ihm der Vorfall einen riesigen Schaden hinterlassen hat – jetzt ist am Dienstag erneut ein BBS-Bus unverschuldet in einen Unfall geraten. Der Unfall war bei Weitem nicht der einzige, der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Abschleppdienst am frühen Morgen forderte.

Es war gegen 7 Uhr, als der Schulbus mit rund 40 Schülerinnen und Schülern aus den Ortschaften Könghausen, Immelstetten (Kreis Unterallgäu), Mittelneufnach (Kreis Augsburg) in den Landkreis Günzburg, genauer gesagt zum Unterricht an der Realschule Thannhausen sowie zum Ringeisen-Gymnasium nach Ursberg unterwegs war. Gleichzeitig fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2027 in die andere Richtung. An einer Stelle wurde die Straße plötzlich spiegelglatt, in einer Rechtskurve verlor der Autofahrer die Kontrolle, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß infolgedessen frontal mit dem Schulbus zusammen. Der Busfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

