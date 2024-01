"Schwaben leuchtet": Bauern-Aktion auch im Kreis Günzburg

Unter dem Motto "Wir senden die Erleuchtung an die Berliner Regierung! Wir bleiben dran!" plant der Bayerische Bauernverband am Sonntag einen Aktionstag.

"Schwaben leuchtet" heißt die Aktion, die Bäuerinnen und Bauern am Sonntag, 28. Januar veranstalten. Das teilt der Bayerische Bauernverband (BBV) am Freitag in einer Pressemitteilung mit. "Wir senden die Erleuchtung an die Berliner Regierung! Wir bleiben dran!" soll das Motto des Aktionstags sein. Auch der Kreisverband Günzburg beteiligt sich. Ab 19 Uhr soll an verschiedenen Treffpunkten am Sonntagabend ein "leuchtendes Zeichen" gesetzt werden.

Hintergrund der Aktion: Kommende Woche wird der Haushalt im Bundestag beschlossen und geht dann zur Entscheidung in den Bundesrat. Die politische Entscheidung und entsprechend die Entscheidung über die Agrardiesel-Rückvergütung wird spätestens am 2. Februar erwartet. "Wie auch immer die Entscheidung ausfallen wird, geht danach die politische Arbeit intensiv weiter, um den vielen gegebenen Versprechen von allen möglichen Politikern auch Taten folgen zu lassen", schreibt der BBV. (AZ)

