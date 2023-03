Landkreis Günzburg

06:30 Uhr

Sitzung an einem besonderen historischen Ort in Ichenhausen

Sitzung an einem besonderen historischen Ort: In der ehemaligen Synagoge Ichenhausen (erbaut 1781) verabschiedete der Kreistag den Haushalt 2023.

Plus In Ichenhausen wurde 1987 in der ehemaligen Synagoge das Haus der Begegnung eingerichtet. Wie Landrat Hans Reichhart die Lage des Landkreises einschätzt.

Die ehemalige Synagoge in Ichenhausen: Seit Jahrzehnten war dort der Kreistag nicht mehr zu Gast. Jetzt fand die Verabschiedung des Kreishaushaltes an diesem besonderen historischen Ort statt – in einer Zeit, in der sich eine Krise regelrecht an die andere kettet. Auch der Landkreis Günzburg bekommt diese Entwicklung massiv zu spüren. Doch Landrat Hans Reichhart sieht den Landkreis Günzburg trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiterhin gut unterwegs. "Wir wollen weiter agieren und nicht reagieren und so den Landkreis voranbringen", betonte er in seiner Ansprache.

