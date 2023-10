Landkreis Günzburg

So bewerten die Direktkandidaten für den Bezirkstag ihre Ergebnisse

Plus Freude, Enttäuschung, aber auch Gelassenheit prägen die Reaktionen im Landkreis Günzburg. Und es gibt Erinnerungen an einen legendären Fußballtrainer.

Wer schafft den Einzug in den Bezirkstag? Bei Tobias Bühler (CSU-Direktkandidat) ist das mit rund 36 Prozent sicher. Friedrich Holzwarth ( AfD), der auf etwa 22 Prozent kam, bewertet seinen Chancen mit 50 Prozent. Das Bezirkswahlergebnis ist ein Spiegelbild des Landtagswahl-Resultates. Auch bei der Bezirkswahl haben SPD und Grüne starke Einbußen hinnehmen müssen. Harald Lenz, Direktkandidat der Grünen, bedauerte den "Ruck nach rechts", nahm sein eigenes Abschneiden aber auch mit Humor. "Lebbe geht weider", sagte er - in Erinnerung an Dragoslav Stepanovic, den legendären Trainer von Eintracht Frankfurt. "Lebbe geht weider", kommentierte "Stepi", wie ihn alle nannten, im Mai 1992 in Rostock, nachdem seine Mannschaft am letzten Bundesliga-Spieltag die schon fast sicher geglaubte Meisterschaft aus der Hand gegeben hatte. Wie bewerten die Direktkandidatinnen und Kandidaten ihr Wahlergebnis?





