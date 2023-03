Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

So bewerten die Fraktionen des Günzburger Kreistags den Etat

Plus Der Haushalt 2023 findet klare Zustimmung von CSU, Freien Wählern, SPD, Junger Union und FDP. Was Grüne und AfD an der Haushaltsplanung kritisieren.

Umfangreiche Investitionen in die Modernisierung von Schulen, in den Straßenbau, aber auch im Bereich soziale Sicherung: Das sind wesentliche Schwerpunkte des Haushalts 2023 für den Kreis Günzburg. Bei zwölf Gegenstimmen wurde er in der Sitzung des Kreistags in der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen verabschiedet. Die Fraktionen setzen bei ihrer Bewertung durchaus sehr unterschiedliche Akzente.

