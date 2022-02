Landkreis Günzburg

vor 50 Min.

So bewertet der Günzburger Dekan Bucher die Lage der Kirche

Im vergangenen Herbst trafen sich Klaus Bucher, der Dekan für den Landkreis Günzburg und der emeritierte Papst Benedikt. Dessen kürzlich erschienener Brief bewegte den Dekan.

Plus Der Zweifel an der katholischen Kirche wächst. Immer mehr Gläubige treten aufgrund der Missbrauchsfälle aus der Kirche aus. Auch der Synodale Weg will Veränderung. Ist das auch im Landkreis Günzburg zu spüren? Das berichtet Dekan Klaus Bucher im Interview.

Von Sandra Haupt

Wie würden Sie die aktuelle Lage der katholischen Kirche beschreiben?



Klaus Bucher: Im Neuen Testament beeindruckt mich vor allem der Apostel Petrus. Von Petrus stammt das großartigste Glaubensbekenntnis und Petrus verrät Jesus. […] Der Petrus gehört wohl zur „DNA“ der ganzen Kirche; immerhin war er der erste Papst. Die 2000 Jahre Kirchengeschichte ist wohl auch eine „Petrusgeschichte“. Immer gab es das Starke, Helle und immer auch das Dunkle, ja das Dreckige. Das hat sich auch in den 25 Jahren, in denen ich jetzt Priester bin, nicht geändert. Ich erlebe viel Licht, viel Begeisterung und viel Herzblut für Gott; und gerade die letzte Zeit holt auch das Dreckige ins Licht.

