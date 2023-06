So fällt die Halbzeitbilanz der 2020 neu gewählten Bürgermeister aus

Von Peter Bauer, Till Hofmann - vor 1 Min. Artikel anhören Shape

Sie sind alle 2020 im Kreis Günzburg ins Bürgermeisteramt gekommen und haben die Hälfte ihrer ersten Amtszeit hinter sich. Von Überraschungen und kniffligen Situationen.

Die Zeit verfliegt. Das spüren auch die Frauen und Männer in den Rathäusern des Landkreises Günzburg, die im März 2020 gewählt worden sind und die im Mai ihr Bürgermeisteramt angetreten haben. Über die Hälfte der "Spielzeit" ist bereits vorüber. Die Halbzeit war Anlass für die Günzburger Zeitung und für die Mittelschwäbischen Nachrichten, bei den gewählten Rathauschefs und -chefinnen um eine Selbsteinschätzung zu bitten. Zwei Fragen haben wir zur Beantwortung zugeschickt. Die erste lautet: Was war in Ihrer Amtszeit bislang die größte Überraschung für Sie? Und dann wollten wir noch wissen: Welche Situation war für Sie besonders knifflig?

Neben dem Landrat sind 2020 insgesamt 19 Männer und Frauen neu in ihr Ehren- oder Hauptamt in den Rathäusern gekommen. Das ist eine überdurchschnittliche Anzahl, wenn man bedenkt, dass es im Landkreis Günzburg 34 Kommunen gibt. Warum aber haben nur 18 Frauen und Männer beschrieben, was sie bewegte? Das hat einen traurigen Grund: Landensbergs Bürgermeister Johannes Böse, der jüngste im Landkreis und einer der jüngsten in Bayern, ist im Februar dieses Jahres im Alter von nur 26 Jahren gestorben.

