So halten es Stadt- und Gemeinderäte im Landkreis Günzburg mit den Corona-Regeln

Plus Die Corona-Regeln sind in vielen Bereichen des Alltags unterschiedlich streng. Auch die Gemeinde- und Stadträte im Landkreis legen sie jeweils unterschiedlich aus. Eine Umfrage.

2G, 2G+, 3G. Diese Kombinationen stehen nicht für den Internetempfang, sondern für die Coronaregeln, aber durchzublicken wird immer schwerer. Bei vielen Veranstaltungen gelten unterschiedliche Richtlinien. Manchmal dürfen nur Geimpfte und Genesene rein (2G), manchmal brauchen sie zusätzlich einen Test (2G+), und manchmal dürfen auch Ungeimpfte an Veranstaltungen teilnehmen, wenn sie einen aktuellen Corona-Test dabeihaben (3G). Auch in den Stadt- und Gemeinderäten im Landkreis Günzburg gelten unterschiedliche Regeln, das betrifft auch die Maskenpflicht.