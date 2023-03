So kann der öffentliche Nahverkehr barrierefrei werden

Plus Welche Verbesserungen bei Bussen und bei Haltestellen im Kreis Günzburg denkbar sind. Der Kreistag lotet die Möglichkeiten aus.

Es ist oft nur eine Frage von ein paar Zentimetern. Sind Stufen zu hoch oder Spalten zu breit, kann es für Menschen mit Behinderungen zum Problem werden, in Busse oder Züge hineinzugelangen. Der Kreistag debattierte nun darüber, welche Verbesserungen im Landkreis Günzburg möglich sind. Dabei geht es um die Fahrzeuge, maßgeblich aber auch um die Haltestellen.