Landkreis Günzburg

vor 18 Min.

So lernen Kinder im Landkreis Günzburg Radfahren

Grundschülerinnen und Grundschüler aus Ziemetshausen werden beim Radeltraining auf dem Platz an der Krumbacher Lichtensteinstraße "fit" für den Straßenverkehr gemacht.

Plus Warum das Fahrradtraining in der Grundschule so wichtig ist und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hat.

Von Peter Bauer

Die große Gefahr, das ist oft der Anfang des Weges. Mit dem Rad aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße rollen oder an einer Ampel anfahren: Kinder auf dem Rad geraten da mitunter in heikle Situationen. Mit einem Trainingsprogramm im Rahmen des Unterrichts werden Schülerinnen und Schüler im Kreis Günzburg Jahr für Jahr auf dem Rad „fit“ für den Straßenverkehr gemacht. Doch das ist nicht leichter geworden. Zu spüren sind die Folgen der Corona-Pandemie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen