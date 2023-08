Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

So viele Asylbewerber kommen wöchentlich in den Landkreis Günzburg

Plus Bei den Flüchtlingszahlen stößt der Landkreis Günzburg wie viele Regionen an seine Kapazitätsgrenzen. Landrat Hans Reichhart fordert schnelle, pragmatische Lösungen.

Von Oliver Wolff

Seit Monaten klagen Landräte, Bürgermeister und Lokalpolitiker über hohe Flüchtlingszahlen. Wie berichtet, setzt sich der Günzburger Landrat Hans Reichhart (CSU) für einen deutlich restriktiveren Umgang mit Zuwanderung ein. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt Reichhart, ein bis zwei Busse würden wöchentlich dem Landkreis zugeteilt, man wisse bald nicht mehr, wohin mit den Geflüchteten. "Wir kommen mit dem Wohnraum nicht nach. Wir wollen alles tun, damit wir nicht in Turnhallen müssen." Finanzielle Hilfe von Bund und Freistaat reiche nicht mehr aus, sagt Reichhart und wird zwei Monate vor der Landtagswahl deutlich: "Wir brauchen einen signifikanten Rückgang der Zahlen."

Bis zu 30 neue Asylbewerber kommen wöchentlich im Landkreis Günzburg an

Auf Anfrage gibt das Landratsamt konkrete Zahlen bekannt: Zum einen gibt es die regulären Zuweisungen an Asylbewerbern (Personen im laufenden Asylverfahren) über die Regierungsaufnahmestelle. Hier werden laut Landratsamt dem Landkreis Günzburg momentan pro Woche zwischen 20 und 30 Asylbewerberinnen und Asylbewerber zur dezentralen Unterbringung zugewiesen. Die Hauptherkunftsländer sind derzeit Afghanistan, Irak und Türkei. Daneben betreibt die Regierung von Schwaben noch eine Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge. Hier liegen die Zuweisungen in den Landkreis Günzburg derzeit bei etwa 30 Personen alle drei Wochen. "Je nach Zugangsgeschehen können sich die Anzahl der unterzubringenden Personen oder der zeitliche Turnus aber auch kurzfristig ändern", so Behördensprecher Simon Paintner-Frei. Des Weiteren muss die Regierung von Schwaben Personen mit besonderem ausländerrechtlichen Status (etwa afghanische Ortskräfte oder Kontingentflüchtlinge) in Übergangswohnheimen unterbringen. Aktuelle Zahlen liegen Landratsamt derzeit nicht vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen