So ausgelassen wurde einst im Kreis Günzburg der Fasching gefeiert

Gerade in der Corona-Zeit werden viele schöne Erinnerungen an besondere Faschingserlebnisse wieder lebendig. Schicken Sie uns Ihre Fotos von alten Faschingszeiten!

Durch die Bahnhofstraße führt der Umzug des Jahres 1950 in Thannhausen. Wann waren dort zuletzt so viele Menschen zu sehen, so befreit, so losgelöst, so fröhlich? Das Bild des Jahres 1950 wird zum Symbol eines geradezu unglaublichen Wandels. 1950: Es ist noch keine fünf Jahre her, da rollten die Amerikaner durch Thannhausen. Die Faszination des "Faschings anno dazumal": Wir möchten sie im unserer neuen Leserbilderaktion aufgreifen. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der Corona dem Faschingsgenuss kaum Möglichkeiten lässt. Erinnern Sie sich an ein besonderes Faschingserlebnis "anno dazumal"? Gerne können Sie uns Ihre Fotos schicken.

Der Fasching des Jahres 1950 – was ist das für ein Kontrast zu den Ereignissen fünf Jahre zuvor. "Schüchtern und hilflos" seien die Menschen, schreibt der Thannhauser Ortschronist Hans Bronnenmaier über die Stimmungslage in Thannhausen nach der Besetzung durch die Amerikaner und dem Ende der Naziherrschaft im Jahre 1945. Keine fünf Jahre später wird in Thannhausen ausgelassen gefeiert. Der Neuanfang erhält im Jahr 1950 in Thannhausen ein Gesicht.

Eine Szene aus dem Thannhauser Faschingsumzug 1950: Es zeigt Thannhauser Fußballer verkleidet als alte Weiber: „Diese hier wurden bestellt, doch leider nicht abgeholt.“ Foto: Foto: Archiv Helmut Weber

Dieses Gesicht zeigt sich auf eine beeindruckende Weise in vielen Orten des heutigen Landkreises Günzburg. In Ichenhausen kommen Tausende von Besuchern zum Faschingsumzug. "Im Fasching machten damals alle mit", erinnerte sich die Krumbacherin Mimi Faist vor einigen Jahren im Gespräch mit unserer Redaktion. 1950 ist die mittlerweile verstorbene Mimi Faist als "Prinzessin Mimosa von Lichtenstein" gewissermaßen das Aushängeschild der "Fünften Jahreszeit" in Krumbach. Zusammen mit "Friedrich I. von Rittlen" (Fritz Eilingsfeld) bildet sie ein "erlauchtes Paar", von dem so mancher Zeitzeuge heute noch schwärmt. Eine erstaunliche Dimension entfaltet der Fasching des Jahres 1950 in Krumbach: Hofball, Elferrat, Hofmarschall, dann zum Finale ein großer Umzug unter dem Motto "Gaudium um d'Kammel rum". 1951 ein ähnliches Bild, als in Krumbach "Achim und Rosita" (Rosl Kremser und Joachim Ganz) regieren. Nach dem Krieg hatte man in Sachen Feiern einen riesigen Nachholbedarf, erinnern sich viele Zeitzeugen.

Die „Hochzeiten“ im Krumbacher Fasching 1950: Prinzessin Mimosa von Lichtenstein (Mimi Faist) und Friedrich I. von Rittlen (Fritz Eilingsfeld). Foto: Foto: Archiv Mimi Faist

In Krumbach werden in Stadtsaal, Turnhalle, Bärensaal oder Hirschsaal rauschende Bälle gefeiert. Immer wieder setzen der Turn- und Sportverein sowie die Faschingsgilden Schlorper, Zylinderer und Rosenmontagswitwen sowie Vereine wie der Alpenverein, der Skiclub, der Motorsportclub, die Metzger, das Rote Kreuz oder auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft besondere Akzente. In den Schulen wie etwa in der damaligen Volksschule Leipheim wird in dieser Zeit der Fasching intensiv gefeiert. In Dürrlauingen setzt die örtliche Jugend mit ihren Aktionen in den 1950er-Jahren besondere Faschingsakzente.

Faschingsumzug 1950 in Krumbach: Auf dem Festwagen in der Karl-Mantel-Straße sitzt die Deisenhauser Musikkapelle. Kutscher ist Leonhard Thalhofer. Foto: Foto: Archiv Mimi Faist

In Krumbach erhält der Fasching mit der Ansiedlung des neuen Fluramts Anfang der 1950er-Jahre weiteren Auftrieb – denn die "Flurer" verstehen es, zu feiern. Die "Flurerbälle" werden in der Folgezeit regelrecht legendär, mitunter tummeln sich bis zu 700 Gäste im Krumbacher Stadtsaal. In Thannhausen steht der Fasching unter dem Ruf "Thannhusia millau, millau". Regelmäßig ist die Mindelhalle (die es schon seit vielen Jahren nicht mehr gibt) bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Warum der Fasching für die Heimatvertriebenen so wichtig war

In die Region waren nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Menschen gekommen, die ihre Heimat verlassen mussten. An etlichen Orten organisieren die Landsmannschaften Faschingsbälle. Und immer wieder sind es die Vereine, darunter auch viele Sportvereine, die im Fasching besondere Akzente setzen. So wird der Fasching auf seine Weise zum Sinnbild eines Vereinslebens, das sich Anfang der 50er-Jahre auch im Bereich des heutigen Landkreises Günzburg immer mehr entfaltet.

Faschingsumzug in Ichenhausen, um 1950. Gekommen waren damals Tausende von Besuchern. Foto: Foto: Marianne Vogel

In den folgenden Jahrzehnten organisieren Faschingsvereine wie etwa in Münsterhausen und Balzhausen spektakuläre, große Umzüge. All das tritt in den Hintergrund, seit Corona den Alltag bestimmt. Doch die Hoffnung ist da, dass der Fasching eines Tages in seiner ganzen Klasse zurückkehrt. Und es gibt viele schöne Erinnerungen an die Zeit anno dazumal.

Die „Brezen-Hurre“ in Ziemetshausen (Ausgabe von Brezen am Rathaus): Ein besonderer Faschingsbrauch in Ziemetshausen. Das Bild wurde vermutlich Ende der 1940er-Jahre aufgenommen. Foto: Foto: Archiv Marktgemeinde

Ihre Fotos mit "Faschingserinnerungen" anno dazumal können Sie uns gerne an die Günzburger Zeitung mit der E-Mail-Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de oder auch per Post an Hofgasse 9, 89312 Günzburg schicken. Gerne auch an die Mittelschwäbischen Nachrichten, E-Mail: redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de, Postanschrift: Bahnhofstraße 48, 86381 Krumbach. Bitte schreiben Sie uns dazu kurz, wer und was auf den Bildern zu sehen ist und wann und wo das Foto aufgenommen wurde. Wichtig ist, dass Sie uns auch den Namen der Fotografin oder des Fotografen nennen. Wir freuen uns auf Ihre Bilder, die wir in den kommenden Faschingstagen gerne in unserer Printausgabe und auch online veröffentlichen.