SPD will die Schulsozialarbeit im Landkreis Günzburg ausweiten

Die Kreis-SPD lobt die Ausweitung der Jugendsozialarbeit an Schulen. Warum sie aber die Stelle des Bildungskoordinators überflüssig findet.

Der Kreisvorsitzende Achim Fißl hat bei der SPD-Kreisvorstandssitzung in Ichenhausen die jüngste Entwicklung zur Ausweitung der Jugendsozialarbeit an Schulen begrüßt. „Das Stopp-Signal von Hans Reichhart im letzten Herbst war aus SPD-Sicht in der Sache falsch und hat an den Schulen zu unnötiger Verunsicherung geführt“, kritisierte Fißl das Vorgehen des Landrats. Der dringende Bedarf sei schließlich im Mai 2022 einstimmig im Jugendhilfeausschuss des Landkreises anerkannt worden. Im Zuge der laufenden Etatberatungen der Kreisgremien zeichne sich nun erfreulicherweise „ein Umschwung“ ab, die benötigten zusätzlichen 7,5 Stellen im Kreishaushalt zu verankern. Fißl appelliert an die Mitglieder des Kreistags, diese Linie trotz angespannter Haushaltslage bei der Verabschiedung des Kreishaushalts Ende Februar beizubehalten.

SPD kritisiert Stelle für den Bildungskoordinator

Abgesehen davon sehe er den Freistaat Bayern in der Pflicht, die Personalkosten in voller Höhe zu übernehmen. „Es geht nicht an, dass immer mehr staatliche Aufgaben auf die kommunale Ebene abgewälzt werden“, sagte Fißl. Mit der Stelle des Bildungskoordinators im Landratsamt beschäftigte sich die stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Luise Bader. Ein konkreter Nutzen sei für sie nicht erkennbar. Angesichts der äußerst angespannten Personalsituation wäre es aus ihrer Sicht besser gewesen, diese Stelle im Oktober 2022 nicht nachzubesetzen. „Es gibt aktuell wesentlich wichtigere Aufgaben, die das Landratsamt zu erledigen hat“, sagte Bader. (AZ)