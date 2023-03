Landkreis Günzburg

18:30 Uhr

Strecke Günzburg–Mindelheim: So viele Unfälle passieren an Bahnübergängen

Plus Immer wieder ereignen sich auf der Bahnstrecke Günzburg-Mindelheim Unfälle an Übergängen. Einige von ihnen sollen geschlossen werden. Das sagt die Polizei dazu.

Von Oliver Wolff

Die Bahn will die Sicherheit an den Bahnübergängen auf der Strecke Günzburg–Mindelheim erhöhen. Geplant sind sogenannte Auflassungen, also die Schließung von Anlagen und technische Ausbauten mit Schrankenanlagen und Lichtsignalen. Dass etwas getan werden muss, zeigt die Unfallstatistik auf der besagten Zugstrecke, die das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Redaktion übermittelt. Polizeioberkommissar Holger Stabik vom zuständigen Präsidium in Kempten erklärt, wie die Thematik "Sicherheit an Bahnübergängen" im Landkreis Günzburg seitens der Polizei bewertet wird.

