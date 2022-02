Sturmtief Antonia: Baum kracht bei Limbach auf Auto

Plus Fast keine Einsätze haben die Feuerwehren im Landkreis Günzburg aufgrund des Sturmtiefs Antonia, das in der Nacht von Sonntag auf Montag das Wetter bestimmte. Einer war allerdings besonders heftig.

Einen Schutzengel gehabt hat ein 51-jähriger Autofahrer, der am Montagmorgen zwischen Limbach und Hammerstetten unterwegs war.