Testen statt tanzen: Ungewöhnliche Corona-Teststationen im Landkreis

Plus Corona-Teststationen werden nicht nur von Unternehmen betrieben. Im Landkreis Günzburg tun sich auch Vereine zusammen und führen ehrenamtlich Corona-Tests durch.

Sich im Faschingsverein, beim Friseur oder bei der Wasserwacht auf Corona testen lassen? Wer einen Corona-Test braucht, geht normalerweise ins Testzentrum, in die Apotheke, oder macht einen Antigen-Test daheim. Es gibt im Landkreis Günzburg aber noch andere Möglichkeiten. Wie kommen Vereine auf die Idee, Menschen auf Corona zu testen?