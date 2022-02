Thannhausen

vor 19 Min.

Trotz NS-Hintergrund: Wernher-von-Braun-Straße behält ihren Namen

Dass Straßen den Namen des Raketenpioniers Wernher von Braun tragen, ist umstritten. In Gersthofen wird eine Straße nun vielleicht umbenannt - in Thannhausen vorerst nicht.

Plus Anders als im Landkreis Augsburg wird vorerst nicht über eine Umbenennung des Straßennamens in Thannhausen diskutiert - es gibt noch andere Möglichkeiten.

Von Piet Bosse

Die Stadträte Gersthofens im Landkreis Augsburg besprechen, ob die Wernher-von-Braun-Straße umbenannt wird. Im Jahr 2012 war das schon einmal Thema und wurde im Stadtrat abgelehnt. Auch in Thannhausen wurde eine Namensänderung der Wernher-von-Braun-Straße 2014 diskutiert und letztlich abgelehnt. Nimmt die Debatte in Thannhausen, wie jetzt in Gersthofen, nach Jahren noch mal Fahrt auf?

