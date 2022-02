Trotz Sturmtief Ylenia: Ruhige Nacht im Landkreis Günzburg

Das Sturmtief Ylenia weht durch Deutschland. Im Landkreis Günzburg bleibt die Nacht auf Donnerstag ruhig. Das kann sich in den kommenden Tagen aber ändern.

Sturmtief Ylenia weht über Deutschland hinweg, in Oberfranken, der Oberpfalz und Unterfranken wurden in insgesamt 16 Landkreisen und kreisfreien Städten die Schulen geschlossen, Fernzüge der Deutschen Bahn fallen teilweise aus und in Wuppertal ist ein Baum auf die Schwebebahn gefallen. Ein Baum ist auch im Landkreis Günzburg gefallen, ansonsten bleibt es bisher recht ruhig. Das kann sich in den kommenden Tagen aber ändern.

"Bei Ziemetshausen lag ein Baum über der Fahrbahn, ansonsten war alles ruhig", sagt der Günzburger Kreisbrandrat Stefan Müller. Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Donnerstag nur diesen Baum entfernen und ansonsten nicht ausrücken. Auch die Polizeiinspektionen in Günzburg und Krumbach hatten in der Nacht auf Donnerstag nach eigener Aussage keine Einsätze. Vor anderthalb Wochen sah das noch anders aus, obwohl kein Sturmtief durch Deutschland wehte. Wegen Unwetter knickten in der Nacht von Sonntag auf Montag vor knapp zwei Wochen einige Bäume im Landkreis auf die Straßen und es kam zu Stromausfällen.

Der Regionalverkehr könnte am Wochenende eingeschränkt werden

Die Lage könnte sich am Wochenende ändern. "Warten wir mal ab, was am Wochenende noch kommt", sagt Kreisbrandrat Müller, der die Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes in den kommenden Tagen genau beobachtet. "Wir werden sehen, wie sich das Wetter entwickelt."

Auch die Deutsche Bahn blickt voraus und warnt, dass durch das Sturmtief bis zum Samstag der bayerische Regionalverkehr eingeschränkt werden könnte. Fahrgäste bittet die Bahn deshalb, an Bahnsteigen vorsichtig zu sein und sich regelmäßig über die jeweilige Verbindung zu informieren.

