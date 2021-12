Landkreis Günzburg

vor 22 Min.

Versuchte Entführung in Krumbach: Polizei sucht nach geflüchtetem Mann

Plus Eine Frau wird von ihrem getrennt lebenden Mann in Krumbach gewaltsam in ein Auto gezerrt, kann aber fliehen. Der Mann flüchtet danach in den Wald. Das ist Stand der Ermittlungen.

Nachdem am Dienstagnachmittag ein Mann seine getrennt lebende Frau in Krumbach in sein Auto gezerrt hat, sucht die Polizei weiter nach diesem Täter. Mittlerweile sind jedoch mehr Einzelheiten zum Fall bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen