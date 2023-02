Landkreis Günzburg

24.02.2023

Wie kommt die Vier-Tage-Woche im Landkreis Günzburg an?

Plus Immer mehr Betriebe setzen auf verkürzte Arbeits- und Öffnungszeiten – aus unterschiedlichen Gründen. Ein Krumbacher ist seit 30 Jahren Vorreiter des Modells.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

In skandinavischen Ländern ist die verkürzte Arbeitswoche schon länger in Erprobung. Auch hierzulande gehen immer mehr Betriebe zur Vier- beziehungsweise Fünf-Tage-Woche über. Im Landkreis Günzburg ist Christoph Ganz aus Krumbach ein Vorreiter des Modells. Er ist Inhaber eines Optik- und Juweliergeschäfts und sagt: „Wir haben schon vor fast 30 Jahren mit der Fünf-Tage-Woche angefangen und damit nur gute Erfahrungen gemacht.“ Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten so zwei Tage am Stück zum Entspannen. Es gebe aber noch weitere positive Nebeneffekte, sagt Ganz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen