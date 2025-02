So lief die erste Bundestagswahl im Landkreis vor 76 Jahren

In unserer Redaktion in Krumbach hat es vor einigen Tagen geklingelt. Draußen stand unsere Leserin Monika Mönich aus Unterbleichen, die einen interessanten Dachbodenfund gemacht hat. Sie fand eine Wahlbenachrichtigung für die erste Bundestagswahl der jungen Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949. Die Benachrichtigung, ausgestellt für Anna Rudolph aus Unterbleichen, hatte ihre Schwiegermutter zusammen mit alten Fotos und Karten in einer Box aufgehoben. Dieser Fund hat uns neugierig gemacht. Wie war das eigentlich damals bei der allerersten Bundestagswahl im Landkreis Günzburg? Wir haben nachgeforscht.

