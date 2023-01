Landkreis Günzburg

Warum der Landkreis Günzburg immer mehr Personal braucht

Plus Wohngeld, Bürgergeld, mehr Asylbewerber: Die Weichenstellungen des Bundes machen sich massiv bemerkbar. Wie der Kreis Günzburg die Schulen weiter digitalisieren möchte.

Betreuung von Asylbewerbern, Wohngeldreform, Umstellung von Hartz IV auf Bürgergeld: Die Weichenstellungen der "großen" Politik bekommt auch der Landkreis Günzburg immer mehr zu spüren. Er braucht immer mehr Personal, um Entscheidungen des Bundes oder auch des Landes umsetzen zu können. Ein zentrales Anliegen ist dem Landkreis die Digitalisierung der Schulen. Mit Blick auf neue Stellen sehen die Zahlen konkret so aus: 33 neue Stellen waren es 2021, 15 weitere 2022, in der Summe neun neue Stellen werden es wohl für 2023 sein. Das bedeutet auch, dass die Personalkosten deutlich steigen. Was bedeutet das alles für die Arbeit des Landratsamtes?

