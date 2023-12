Warum die Weihnachtsbotschaft gerade jetzt so wichtig ist

Die krisenhaften Entwicklungen der Gegenwart greifen zahlreiche heimische Geistliche in ihren Predigten auf. Eine wichtige Rolle spielt auch das Jahr 1223.

Eine Zeitreise ins Jahr 1223: Das waren viele Weihnachtspredigten heimischer Geistlicher auf eine einfühlsame Weise. Franz von Assisi kam in der Weihnachtszeit vor 800 Jahren auf die Idee, in den Bergen Umbriens Weihnachten den Menschen auf eine besondere Weise nahezubringen. Die erste Krippe war eine "lebendige", Menschen und Tiere gleichermaßen fanden zu einem bemerkenswerten Zusammenspiel zusammen. Was aber ist die Botschaft von Weihnachten heute, in einer Zeit der nicht enden wollenden Krisen und Kriege? Die Antwort der heimischen Geistlichen ist eindeutig. Gerade jetzt ist diese Botschaft für die Menschen so wichtig.

Bei vielen Menschen würde sich das Leben anfühlen wie im Stall in Betlehem: Kalt und zugig und dunkel, betonte Dekan Klaus Bucher ( Breitenthal). Wie viele Menschen müssten in Stall-Situationen leben: in schweren Lebenslagen, konfrontiert mit Krankheit, Schwäche und Tod. Aber Jesus werde genau da hinein geboren. Er wolle "in Deine Krippe, in die Situation Deines Lebens hinein kommen. Er will dahin kommen, um die Krankheit zu heilen, die Angst zu nehmen, die Not zu lindern und wahres Leben zu ermöglichen", hebt Bucher hervor.

Krumbachs Pfarrer Baur spricht über die wichtige Botschaft der Engel

Pfarrer Josef Baur ( Krumbach, St. Michael) griff in seiner Predigt die aktuelle Weltlage auf. Die Stimmung kippe, viele Menschen würden unter Angst leiden. Manche fragen: Wo ist Gott? Deshalb sei die Botschaft der Engel von Betlehem umso wichtiger: „Fürchtet euch nicht. Mensch, Du brauchst wirklich keine Angst zu haben, Du kannst nicht tiefer fallen als in Hände Gottes!“ Baur weiter: "Es tut uns allen wohl, Gutes zu hören. Wer ist der Retter? Wer kann die Welt erlösen? Es ist Jesus. Das feiern wir zu Recht zu Weihnachten. Er ist der letzte Grund unserer Hoffnung."

"Weihnachten, das Fest der Liebe inmitten einer Zeit von Krieg und Hass – ausgerechnet auch im Heiligen Land. Ist das nicht ein Paradox?", fragte der Maria Vesperbilder Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart. Seine Antwort: "Ganz im Gegenteil: Weihnachten war wahrscheinlich schon lange nicht mehr so aktuell wie heuer! Gott ist Mensch geworden, damit wir wie er lieben, um so das Böse zu überwinden." Reichart weiter: "Heiligkeit und Liebe sind das Gegenmittel gegen das Böse! Lernen wir von den Heiligen mit dem Jesuskind die Liebe, die allein das Böse überwinden kann!"

Was ein "erfülltes Leben" bedeutet

Prälat Ludwig Gschwind (Mindelzell) erinnerte in seiner Predigt daran, dass Nazis wie Kommunisten versucht hätten, das Licht des Glaubens zum Erlöschen zu bringen. Doch das Jesuskind sei, so Gschwind, "Gottes Ja zum Leben." Wer in den Stall von Bethlehem blicke, der lerne, dass Gottes Ja zum Leben auch das Ja zu Kreuz und Leiden bedeute. Jesus sei nicht in die Welt gekommen, damit "wir in Saus und Braus leben können." Er sei in die Welt gekommen, damit wir "das Leben haben und es in Fülle haben". Je mehr wir Ja zum Willen Gottes sagen, umso mehr werde unser Leben ein erfülltes Leben.

Die Krippe verlagere "die Geburt Jesu zu uns", betonte Krumbachs evangelischer Pfarrer Eugen Ritter. Er freute sich, dass in der Evangeliumskirche zum zweiten Mal eine Leihkrippe (des Illertissers Josef Waldmann, dank der Vermittlung von Hans Voh, Heimatverein) zu sehen sei. Ritter griff unter anderem die Bedeutung von Lachen und Optimismus auf. "Der lachende Himmel" sei Teil der Krippenszenerie. Ritter weiter: "Mein Glaube ist entlastend. Ich bin durch Gott in die Welt gegeben." Er sei Retter und Herr unseres Lebens. "Ich muss mich nicht selbst ständig unter Leistungsdruck neu erfinden und mich mir selbst und anderen beweisen. Ich darf sein. Einfach sein. Wie ich bin. Wie entlastend. Mein Glaube. Mein Sinn."