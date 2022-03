Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Warum es im Kreis Günzburg immer weniger Corona-"Spaziergänger" gibt

Einer der „Spaziergänge“ in der Krumbacher Innenstadt: Unser Bild zeigt Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Karl-Mantel-Straße.

Plus Von 550 Teilnehmern in wenigen Wochen auf 190 Menschen, die montags in Krumbach gegen die Corona-Maßnahmen "spazieren gehen". Dafür könnte es mehrere Ursachen geben.

Von Sophia Huber

Die ersten Sonnenstrahlen locken normalerweise viele Menschen raus zum Frühlingsspaziergang. Bei den "Spaziergängern", die montags unangemeldet auf die Straße gehen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, haben die ersten Frühlingsboten aber eher einen gegenteiligen Effekt. Das zeigen unter anderem Zahlen, die das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen