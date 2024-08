Was bei den Kinderkulturtagen im Landkreis Günzburg geboten ist

Kinderkulturtage starten nach den großen Ferien Auch in diesem Jahr organisiert der Landkreis Günzburg in Zusammenarbeit mit Museen und anderen kulturellen Einrichtungen die Kinderkulturtage. Die Veranstaltungsreihe gibt es seit dem Jahr 2001 und ist mittlerweile fester und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Veranstaltungskalenders im Landkreis Günzburg. Das Programm verspricht nicht nur Spiel und Spaß, sondern vermittelt auch Wissen und Wissenswertes.

Programm 2024 der Kinderkulturtage im Kreis Günzburg

„Heute back´ ich, morgen brau´ ich …“ findet laut Pressemitteilung des Landratsamts am Sonntag, 15. September, in der Kreisheimatstube Stoffenried statt. Das „Günzburger Kinderatelier“ folgt am Samstag, 21. September, Veranstaltungsort ist ist Die Farbklexerei – Susanne Dorner. „Der Rabe Socke – Alles Rabenstark“ am Mittwoch, 2. Oktober, im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach. „Lustiges Kindersingen in Krumbach“ am Dienstag, 8. Oktober, in der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben in Krumbach.

Das „Apfelfest“ findet am Donnerstag, 10. Oktober, im Montessori-Kinderhaus Nornheim statt. „Ritter Rost geht zur Schule“ folgt am Freitag, 11. Oktober, mit der Stadtbücherei Krumbach im Stadtsaal Krumbach. „Die kleine Holzwerkstatt“ gibt es am Samstag, 12. Oktober, im Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur beim Kloster Roggenburg. „Ritter Rost und das Haustier“ findet am Samstag, 12. Oktober, mit der Stadtbücherei Krumbach im Stadtsaal Krumbach statt.

„Rübengeist schnitzen“ am Samstag, 12. Oktober, am Torferlebnispfad Bremental „Die sieben Schwaben kommen!“ am Samstag, 12. Oktober, ins Bayerische Schulmuseum Ichenhausen. Die Farbenküche findet am Samstag, 12. Oktober, in der Schule der Phantasie im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach statt. „Weben für Kinder im Webereimuseum Ziemetshausen“ gibt es am Samstag, 19. Oktober, mit dem Heimatverein Ziemetshausen und Umgebung. „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ am Sonntag, 20. Oktober, im Kindertheater von und mit Achim Sonntag in der Realschule Burgau.

Kreative Entdeckungsreise für Kinder im Landkreis Günzburg

„Pünktlich zu Halloween wird es tierisch“ am Sonntag, 27. Oktober, in der Hammerschmiede Naichen. „Halloween – Die Nacht der Geister“: Unterwegs mit dem „Nachtwächter zu Lypheim“ am Mittwoch, 30. Oktober, mit Gästeführerin Marianne Winkler im Schlosshof Leipheim. „Mit dem Alphabet durchs Museum“ am Mittwoch, 30. Oktober im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach

Das ausführliche Programm kann im Internet heruntergeladen werden unter www.landkreis-guenzburg.de. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08221/95 158 oder per E-Mail an k.seybold@landkreis-guenzburg.de. (AZ)