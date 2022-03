Landkreis Günzburg

vor 33 Min.

Kreis Günzburg: Was Pfarrgemeinderäte für die Kirche tun können

In den katholischen Pfarreien stehen am Sonntag, 20. März, die Pfarrgemeinderatswahlen an.

Plus Am kommenden Sonntag werden auch im Kreis Günzburg die Pfarrgemeinderäte neu gewählt. Was sich die Kirche von der Wahl erhofft und wie sie die Jugend gewinnen möchte.

Von Peter Bauer

Der Krieg in der Ukraine, die nicht enden wollende Corona-Krise, die Krise der katholischen Kirche selbst: Vor diesem Hintergrund eines turbulenten, bisweilen gar abgründigen Zeitlaufs finden am Sonntag, 20. März, auch in der Region in vielen katholischen Gemeinden die Pfarrgemeinderatswahlen statt. Gerade jetzt seien die Wahlen von großer Bedeutung, betont die Diözesanratsvorsitzende Hildegard Schütz im Gespräch mit unsrer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen