Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

Welche Perspektive es für die Jugendsozialhilfe im Kreis Günzburg gibt

Plus Die Besetzung von Teilstellen für die Jugendsozialhilfe im Landkreis Günzburg wird wohl auch bei den Haushaltsberatungen eine Rolle spielen. Was sonst im Kreistag wichtig war.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

„Wenn man will, findet man einen Weg“, sagte Philipp Beißbarth ( Bündnis 90/Die Grünen) in der Kreistagssitzung in Wattenweiler und nahm damit Bezug auf „15 Teilstellen in der Jugendsozialhilfe, die auf Eis gelegt sind“. Die Corona-Pandemie habe eine tiefe Wirkung bei Kindern und Jugendlichen hinterlassen. Er machte dabei vor allem auch auf die stark angestiegenen psychischen Erkrankungen in diesen Altersgruppen aufmerksam. Sein Appell: „Wenigstens einen Teil dieser Stellen besetzen. Es ist wichtig, dass man etwas macht.“ Auf Nachfrage unserer Redaktion bei Landrat Hans Reichhart erläuterte dieser noch einmal seine Position.

