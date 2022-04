Bei der Tafel in Günzburg schwinden die Lebensmittelbestände

Plus Preiserhöhungen und steigende Nachfrage wegen des Ukraine-Krieges fordern die Tafeln im gesamten Landkreis Günzburg. Die Probleme sind aber unterschiedlich stark.

Die Preise für Lebensmittel und für Sprit steigen. Das betrifft auch die Tafeln im Landkreis Günzburg, die auch eine gestiegene Nachfrage erleben. Die Versorgung ukrainischer Geflüchtete ist ein wichtiger Teil der Arbeit bei den Tafeln in Krumbach und Günzburg. Vom Ansturm bedürftiger Menschen und von steigenden Preisen sowie Lebensmittelknappheit sind sie unterschiedlich stark betroffen.