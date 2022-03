Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Welche Vögel im Landkreis Günzburg schon da sind

Plus Die Klimaerwärmung hat auch das Verhalten der Zugvögel verändert. Welchen Vogel im Kreis Günzburg das besonders treffen könnte und auf was Menschen achten sollten.

Von Julia Plail

Frühaufsteher haben es bestimmt schon bemerkt, am Morgen wird es zunehmend immer geräuschvoller. Was gibt es Schöneres, als das Fenster nach dem Aufstehen zu öffnen und den Vögeln beim Zwitschern zu lauschen? Schließlich ist dies auch ein Zeichen für den langsam beginnenden Frühling. Naturschutz-Experte Ottmar Frimmel erklärt, welche Vögel jetzt wieder in den Landkreis Günzburg zurückgekehrt sind und wie der weitere "Zugfahrplan" aussieht.

