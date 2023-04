Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Welches Rezept die Gewerkschaften gegen den Fachkräftemangel empfehlen

Plus Die DGB-Vertreter Gloning und Tschochohei erklären, warum der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst aus ihrer Sicht so wichtig ist. Wie sie die Lage in den Kliniken sehen.

Von Peter Bauer

Als "historisch" wurde der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst zuletzt oft bezeichnet. Untere Einkommensgruppen wie etwa bei der Müllabfuhr erhalten bis zu 13,4 Prozent mehr Lohn. Doch was bedeutet der Abschluss für die Landkreise, Städte und Gemeinden? Geraten der Kreis Günzburg sowie die heimischen Kommunen finanziell unter Druck? Der DGB-Kreisvorsitzende Werner Gloning und der Krumbacher DGB-Ortsvorsitzende Peter Tschochohei sehen die jüngste Entwicklung und Lohnsteigerungen optimistisch. Sie könnten dem Fachkräftemangel, beispielsweise auch im Pflegebereich in den Kliniken, entgegenwirken.

"Ungebrochen solidarisch" lautet der Aufruf der Gewerkschaften zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Gloning und Tschochohei erklären, warum in einer von vielen Krisen getriebenen Lage aus ihrer Sicht Solidarität mehr denn je wichtig ist.

