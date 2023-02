Wenn Hausbälle ganz besondere Geschichten erzählen

Plus Über die Jahrzehnte hinweg war und ist es ein außergewöhnliches Erlebnis, Fasching zu Hause zu feiern. Finale unserer Leserbilderaktion "Fasching anno dazumal".

Sie haben gewissermaßen das Potenzial zur "Legende". Wenn Menschen über ihre "Hausball-Erlebnisse" erzählen, dann kommen sie oft noch nach Jahrzehnten ins Schwärmen. Einige Leserinnen und Leser haben uns Fotos von ihren Hausbällen zukommen lassen. Sie sind auf ihre Weise besondere Dokumente des heimischen Faschings.