Bei der Kreisfeuerwehr werden wichtige personelle Weichen gestellt

Rückblick und Ausbklick bei der Kommandantendienstversammlung in Ursberg. Welche Themenschwerpunkte es gab.

Wie jedes Jahr fand Kommandantendienstversammlung sowie Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes im Bräuhaus des Klosterbräuhauses in Ursberg statt. Nach der Begrüßung und den Grußworten von Bürgermeister Peter Walburger und Landrat Dr. Hans Reichhart stieg Kreisbrandrat Stefan Müller in seinen Jahresbericht ein. Er berichtete von der Tagung des Landesfeuerwehrverbandes, bei dem Edith Petrik von Innenminister Joachim Herrmann das Steckkreuz überreicht bekommen hatte. Bei der Versammlung des Bezirksfeuerwehrverbandes wurde ein neuer Vorsitzender gewählt. KBR Michael Seeger schied aus, zu seinem Nachfolger wurde Markus Barnsteiner, KBR aus dem Ostallgäu gewählt. Seine Stellvertreter sind KBR Frank Schmid, Landkreis Dillingen und Christoph Happach, Landkr. Aichach-Friedberg.

Stefan Müller gab der Versammlung bekannt, dass derzeit 105 Feuerwehren mit 6 Löschgruppen, 6 Werk- und eine Betriebsfeuerwehr für den Brandschutz und die Technische Hilfeleitung im Landkreis zuständig sind. Gesamt stehen 4417 Dienstleistende bereit Notleidenden und Hilfesuchenden zu helfen. Im Jahr 2023 mussten 2880 Einsätze im Landkreis Günzburg bewältigt werden, davon waren 786 Brandeinsätze sowie 1557 technische Hilfeleistungen. Bei allen Einsätzen wurden von den Aktiven 70630 Stunden aufgewendet.

Welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt

Im vergangenen Jahr fanden auch zahlreiche Ausbildungsveranstaltungen statt. Wie zum Beispiel MTA-Grundausbildung, Atemschutzgeräteträger, Fahrsicherheitstraining, Seminar Aufzugtechnik um nur einige zu nennen. Das Angebot an Ausbildungsveranstaltungen wird ständig erweitert. Das Ablegen von Leistungsabzeichen ist auch ein fester Bestandteil in den Feuerwehren. Stefan Müller ist erfreut, dass die Anzahl der Abnahmen nach Corona wieder gestiegen sind und bedankte sich bei allen für ihre Bereitschaft.

Stefan Miller (links) bekam von Kreisbrandrat Stefan Müller die Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes überreicht. Foto: Kreisbrandinspektion G�nzburg

Kreisbrandrat Stefan Müller gab die Beschaffungen an Feuerwehrfahrzeugen bekannt sowie sprach er über diverse Veranstaltungen, die im Jahre 2023 abgehalten wurden. Am Ende seiner Ausführungen bedankte er sich bei allen, die in irgendeiner Weise tätig sind.

Kreisjugendwart Steffen Baumgart legte seinen Bericht über die Kreisfeuerwehrjugend ab. Er berichtete, dass es derzeit 83 Jugendgruppen mit über 700 Jugendlichen im Landkreis gibt sowie 17 Kinderfeuerwehren mit 240 Kindern.

Christian Schröder legte einen ausführlichen Kassenbericht über die Finanzlage des Kreisfeuerwehrverbandes ab. Nach der Entlastung der Vorstandschaft mussten turnusgemäß die Kassenprüfer gewählt werden. Andreas Faith und Christian Blaha wurden einstimmig wiedergewählt. Dr. Christian Nehmer informierte die Kommandanten über die Änderungen bei der Atemschutzuntersuchung.

Der Landrat überreichte die Ernennungsurkunden

Bei der Versammlung gab es auch personelle Veränderungen: Nachdem Kreisbrandinspektor Ewald Beuter aus Altersgründen ausscheiden musste, wurde Kreisbrandmeister Franz Durm als sein Nachfolger ernannt. Franz Durm übergab sein Amt als Kreisbrandmeister im Bereich Krumbach an Christoph Scherer. Dieser war bis kurz vor seiner Ernennung Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Deisenhausen. Beide erhielten die Ernennungsurkunde von Landrat Dr. Hans Reichhart überreicht. Bei der Versammlung überreichte Kreisbrandrat Stefan Müller die Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes an den Kommandanten der Feuerwehr Aletshausen, Stefan Miller. (AZ)