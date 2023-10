Landkreis Günzburg

Wie an Wertstoffhöfen Bücher vor dem Container gerettet werden

Die Krumbacher Bücherbörse (Bild oben) bietet in wohlgeordneten Regalen für jeden Lesetyp eine große Auswahl an Büchern.

Plus An vielen Wertstoffhöfen im Landkreis kann in Büchern geschmökert werden. Manches Juwel kommt dabei zum Vorschein. Ein Ortstermin in Krumbach, Leipheim und Jettingen.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Grenzenloses Lesevergnügen, welcher Bücherwurm würde sich das nicht wünschen? Doch Bücher haben ihren Preis, und deshalb wägt so mancher Lesebegeisterter vor einem Kauf ab, ob ihm das Werk wirklich gefallen könnte. Büchereien sind ein probates Mittel für eine literarische Kostprobe, doch geringe Bestände und kurze Öffnungszeiten, besonders in kleineren Orten, erschweren die Nutzung. Im Landkreis Günzburg gibt es seit geraumer Zeit eine attraktive Ergänzung, die den Buchhandel nicht überflüssig macht und Büchereien nicht aussticht: die Bücherbörse.

Bücher vor der Papiertonne gerettet: weniger Abfall, mehr Lesestoff

Dahinter verbirgt sich eine Idee der Kreisabfallwirtschaft. Bereits unter Werkleiter Karl Schmid hatten sich Wertstoffhofleiter bei einer der regelmäßigen Konferenzen rund um die Europäische Woche der Abfallvermeidung im November 2016 Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Denn Müll trennen und sachgerecht entsorgen ist nur ein Aspekt im großen Kreislauf. Die Verantwortlichen wollten mehr, wollten dazu beitragen, dass gute Ware nicht in der Verwertung landet, die zwar Neues aus Abgelegtem produziert, das geschieht aber doch mit einem erheblichen Einsatz an Energie. Weshalb also nicht einfach Gutes aus dem Vernichtungsprozess ausfiltern und einer erneuten Nutzung zuführen? Bücher, so entschieden sie, eignen sich für diese Form der Weiterverwendung ganz besonders gut. Denn bei normaler Nutzung verlieren sie nicht an Wert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

