Ruth Atzinger aus Wettenhausen steht trauernden Menschen zur Seite

Plus Viele Menschen suchen in der Phase der Trauer Hilfe und Halt. Das hat sich Trauerbegleiterin Ruth Atzinger zur Aufgabe gemacht.

Der November ist traditionell der Monat, an dem das Totengedenken einen besonderen Stellenwert erhält. Volkstrauertag und Totensonntag sind formeller Ausdruck dieser Kultur. Das kollektive Gedenken, das miteinander Zusammenstehen, das um die Verstorbenen Trauern ist in der modernen individualistischen Gesellschaft mehr und mehr verschwunden. Im Dezember blicken die Menschen schon wieder hoffnungsvoll auf das Weihnachtsfest.