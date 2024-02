Wie geht es der Gastronomie im Kreis Günzburg nach der Mehrwertsteuererhöhung?

Plus Gastronomen im Kreis Günzburg sorgen sich um die Zukunft ihrer Branche. Eine Wirtin schildert: "Manche Gäste sieht man gar nicht mehr, die früher immer da waren."

Trubel im Restaurant. Wer sonntags essen geht, erlebt in der subjektiven Wahrnehmung oft ein volles Haus. Und trotzdem: Einzelne Wirtinnen und Wirte im Landkreis Günzburg registrieren seit dem Jahreswechsel weniger Gäste. Die Überraschung darüber hält sich bei ihnen in Grenzen. Denn seit Januar gilt wieder eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Ob diese Erhöhung der Gastronomie nachhaltig Schäden zufügt, entscheiden die kommenden Monate, sagen Gastronomen.

Die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent vor etwa dreieinhalb Jahren war als Entlastung für Gastronomien während der Pandemie eingeführt worden. Corona ist besiegt, doch die finanziellen Herausforderungen der Branche sind geblieben. Massiv gestiegene Energiekosten, höhere Rohstoffpreise oder gestiegener Mindestlohn: Die allgemeinen Preissteigerungen machen auch vor der Gastronomie nicht halt. Als der Beschluss der Bundesregierung vergangenen Jahres bekannt wurde, die Mehrwertsteuer auf das ursprüngliche Level anzuheben, kritisierten viele Wirtinnen und Wirte diese Entscheidung. Viele befürchteten, dass höhere Preise Kunden vertreiben würden. Wie geht es den Gastronomen in der Region aktuell?