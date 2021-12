Landkreis Günzburg

Wie Geschäfte und Kunden im Kreis Günzburg mit den Corona-Regeln umgehen

Plus Hier 3G, dort 2G: Im Landkreis Günzburg gelten in Geschäften unterschiedliche Corona-Regeln. Bei manchen ist die Verwirrung groß, das wirkt sich auf Umsatz und Kunden aus.

Von Piet Bosse

Im Ursberger Laden, der zum Dominikus-Ringeisen-Werk gehört, ist links vom Eingang der Lebensmittel- und Backwarenbereich, rechts geht es in einen Bereich mit Geschenkartikeln, dort gilt die 2G-Regel. Nur Genesene und Geimpfte haben Zutritt. Im Lebensmittel- und Backwarenbereich dürfen alle einkaufen, weil das laut bayerischem Gesundheitsministerium zum täglichen Bedarf zählt, in der Geschenkabteilung nicht. In verschiedenen Geschäften gelten unterschiedliche Regeln, das wirkt sich auf den Handel aus.

