Landkreis Günzburg

vor 34 Min.

Wie im Roggenburger Forst Bäume gefällt werden

Plus "Wie die Axt im Walde wüten" heißt es redensartlich. Doch wie Forstwirtschaft betrieben wird, bemerkt der Spaziergänger oft nicht und sorgt sich um den Wald.

Von Annegret Döring

Lange schöne Holzstämme mit einem stattlichen Durchmesser liegen am Wegrand. Weiter drin im Wald sieht es noch ein bisschen "wild" aus. Spaziergänger und Radfahrer, die die beliebten Wege im Roggenburger Wald zwischen Deisenhausen im Landkreis Günzburg und Roggenburg im Landkreis Neu-Ulm nutzen, trauern als Naturliebhaber mitunter um gefällte Baumriesen. Denn diese binden Kohlendioxid, liefern, solange sie nicht gefällt sind, Sauerstoff und spenden Schatten bei Hitze. Gerade in Zeiten des Klimawandels sind den Menschen Bäume in ihrer Umgebung oder im nahe gelegenen Wald lieb und teuer geworden. So werden forstwirtschaftlich arbeitende Betriebe oft sehr kritisch gesehen. Ingeborg Neubert-Kyvala aus Deisenhausen wandert zum Beispiel seit über 30 Jahren durch den südlichen Roggenburger Wald und um den Ingstetter Weiher und ist entsetzt über die jüngste Fällaktion dort. Sie glaubt nicht an nachhaltige und naturnahe Forstwirtschaft der Bayerischen Staatsforsten, sondern ist der Meinung, dass diese nur auf Gewinnoptimierung aus seien.

Totholz in der Krone der Buchen bringt Gefahr für Fußgänger

Die Redaktion fragte nach bei den Bayerischen Staatsforsten in Weißenhorn, die für den Roggenburger Wald zuständig sind, nach welchen Kriterien ihre beauftragten Holzfäller Bäume einschlagen und ob dadurch die Natur geschädigt wird. Im Gespräch mit Forstbetriebsleiter Martin Eggert wird schnell klar, dass für Baumfällungen eine Vielzahl von Gründen erfüllt sein müssen, die sich dem Spaziergänger nicht so einfach erschließen. Entlang des Radweges zwischen Ingstetten und Deisenhausen waren zum Beispiel Sicherungsmaßnahmen der Grund für umfangreichere Fällungen, denn Spaziergänger und Radfahrer sollten nicht zu Schaden kommen. In den Baumkronen von Buchen hatte sich aufgrund von Trockenheit Totholz gebildet und auch die Standsicherheit einiger Bäume sei gefährdet gewesen, erklärt Eggert. "Wir sind hier verkehrssicherungspflichtig und könnten belangt werden, wenn etwas passiert." Gerade die Buchen, auch ältere unter ihnen, seien durch Trockenheit in den letzten Jahren verstärkt geschädigt worden, berichtet der Fachmann. Darum hatten die Staatsforsten auch Ende November auf die bevorstehenden Waldpflegemaßnahmen hingewiesen.

