Wie Kinder im Kreis Günzburg sicher zur Schule kommen

Plus Mit Beginn der dunklen Jahreszeit wird der Schulweg für die Kinder gefährlich. Die Verkehrswacht Günzburg nimmt die Autofahrer in die Verantwortung.

25.800 Kinder: Alle 20 Minuten wurde ein Kind im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet. Die meisten der Kinder fuhren mit dem Fahrrad. 14 Prozent verunglückten in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr - auf dem morgendlichen Schulweg. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu 2022 verdeutlichen, wie gefährlich der Schulweg ist. Insbesondere im Winter und Herbst bei Dunkelheit. Die Verkehrswacht Günzburg kennt die Problematik und setzt sich für die Kinder ein.

Dieter Behrends (Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Günzburg) erklärt, wofür alles die Verkehrswacht Günzburg zuständig ist. Vom Verkehrstraining an der Schule über die Tätigkeit als Schulweghelfer bis hin zur Schulung mit dem E-Bike - eine vielfältige Palette rund um die Verkehrssicherheit. Für die Schulen stellen die Ehrenamtlichen der Verkehrswacht einen Anhänger mit Fahrrädern und Rollern bereit, damit die Kinder ihre Koordination für den gefährlichen Schulweg trainieren können.