Wie naturnahe Gärten zur Sorten- und Artenvielfalt beitragen

Am Sonntag findet wieder der "Tag der offenen Gartentür" statt. Grüner Daumen nach oben: Hans Joas aus Gundremmingen wird für seine Verdienste geehrt.

Ein Garten ist nicht einfach nur Botanik vor oder hinter dem Haus. Für viele ist er ein Ort der Ruhe, Vielfalt oder Selbstverwirklichung. Zu einer Auftaktveranstaltung zum "Tag der offenen Gartentür" hat kürzlich der schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege in den Kreislehrgarten nach Krumbach eingeladen. Der "Tag der offenen Gartentür" findet am Sonntag, 25. Juni, von 10 bis 17 Uhr in ausgewählten Gärten im Landkreis statt. Schirmherr ist Landrat Hans Reichhart.

Auch der Kreislehrgarten in Krumbach öffnet seine Gartentür

Bestens vorbereitet wurde der Auftakt von Tina Sailer und Katharina Mairle, den Kreisfachberaterinnen für Gartenkultur und Landespflege. Sie boten den Gästen köstlichen Cidre an, der aus Äpfeln und Birnen des Kreislehrgartens, der am Sonntag natürlich auch seine Tür öffnet, geerntet wurden. Gekommen waren neben den Fachberatern für Gartenkultur und Landespflege aus den Landkreisen auch die Gartenbesitzer, die ihre Gärten dieses Jahr zu einer Begegnungsstätte werden lassen.

In seiner Rede sprach Ulrich Pfanner, Vorsitzender des Schwäbischen Bezirksverbandes für Gartenbau und Landespflege, über das große Potenzial der Kleingartenbesitzer für die Ernährungswirtschaft. Ohne sie ginge auch die Sortenvielfalt verloren, der in Zukunft noch eine größere Bedeutung in Verbindung mit dem Pflanzenschutz zukommen wird. Dabei verwies er auch auf die Versuchsstation für Obstbau Schlachters in Sigmarszell am Bodensee, ein schwäbischer Erhaltungsgarten mit vielen Apfel- und Birnensorten. Die Kleingärtner wirkten durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Multiplikatoren der behördlichen Vorgaben, so Pfanner.

Hans Joas aus Gundremmingen geehrt

Für Landrat Reichhart sind die Kleingärten wie kleine Paradiese, Räume zum Seele baumeln lassen. Er dankte den Gartenbesitzern, dass sie ihre Tür öffnen und damit ein Stück ihrer Gartenkultur preisgeben. Kreisvorsitzender Gepperth sagte, die Gärten seien ein Rückzugsgebiet der Natur und lud die Gäste zum Rundgang durch den Kreislehrgarten ein.

Eine besondere Ehrung durfte der Gundremminger Hans Joas entgegennehmen. Von 1997 bis 2021 stand er an der Spitze des Kreisverbandes Günzburg für Gartenbau und Landespflege und in dieser Zeit war er auch zwölf Jahre lang stellvertretender Bezirksvorsitzender. Pfanner lobte die vorbildliche Leistung von Joas für das "lebendige Kulturgut". Er sei ein Förderer der Gartenkultur und habe sich maßgeblich für den Erhalt alter regionaltypischen Kernobstsorten eingesetzt. Es sei sein Verdienst, dass in Schwaben regionale Obstsorten kartiert und nach Sorten bestimmt wurden. Joas habe viele Ideen eingebracht und sei maßgeblich an der Vorbereitung des Tages der offenen Gartentür beteiligt gewesen, den es nun seit mehr als 20 Jahren gibt. Pfanner überreichte an Joas eine Urkunde.

Ein Flyer mit allen teilnehmenden Gärten kann im Internet unter www.gartenbauvereine-schwaben.de heruntergeladen werden.