Wie schnell die Feuerwehr im Landkreis Günzburg wirklich vor Ort ist

Plus Zwei bis sieben Minuten brauchen die Feuerwehren im Kreis Günzburg laut einer Erhebung rein theoretisch zu einem Einsatz. Wie aussagekräftig sind diese Daten?

Bei einem schweren Unfall oder einem Brand können wenige Minuten oder gar Sekunden über Leben und Tod entscheiden. Gerade dann ist es wichtig, dass Einsatzkräfte schnell zum Unglücksort kommen können. Zumindest die Feuerwehr betreffend, gibt es für den Landkreis Günzburg gute Nachrichten.