Landkreis Günzburg

12:30 Uhr

Wie sich der Ukraine-Krieg auf Speditionen im Landkreis Günzburg auswirkt

Plus Viele Logistikunternehmen aus dem Kreis Günzburg fahren nicht in die Ukraine, die Folgen des Krieges treffen sie aber trotzdem hart. Mit was sie zu kämpfen haben.

Von Piet Bosse

Der Krieg in der Ukraine hat weltweite Folgen und trifft auch die Wirtschaft stark. Auch Logistikunternehmen im Landkreis sind betroffen. Die hohen Spritpreise spielen eine große Rolle, sind aber nicht das einzige Problem für Transportunternehmen.

