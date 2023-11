Landkreis Günzburg

Wie sich die Neuen im Landtag in München einrichten

Plus Jenny Schack (CSU) und Marina Jakob (Freie Wähler) sind aus dem Landkreis Günzburg in den Landtag gewählt worden. Wie ihre politische Arbeit losgeht.

Von Annegret Döring

Die Landtagswahl ist einige Wochen vorbei, und der neue Landtag hat seine Arbeit aufgenommen. Wie die beiden "Neuen" aus dem Verbreitungsgebiet unserer Redaktion dort inzwischen angekommen sind, wollten wir von Jenny Schack ( CSU) und Marina Jakob ( Freie Wähler) wissen.

Die in Thüringen geborene Jenny Schack, einst Journalistin beim Bayerischen Rundfunk, später in der Pressestelle des Landratsamtes Günzburg tätig, war Direktkandidatin im Stimmkreis Günzburg für die CSU. Nach der Affäre um Masken des langjährigen Abgeordneten Alfred Sauter wollte die CSU einen radikalen Schnitt und Neuanfang machen und schickte Schack als Politneuling ins Rennen. Inzwischen ist die 42-Jährige gut angekommen in der Hauptstadt und hat ihr Büro personell wie organisatorisch eingerichtet: "Zeit zum Durchatmen nach dem intensiven Wahlkampf gab es für mich nicht. Ich habe direkt mit dem Aufbau meines Büros begonnen, was mit vielen Formularen verbunden ist. Außerdem habe ich schon vor der Konstituierung des Landtags eine Bürgersprechstunde in Krumbach angeboten. Hier habe ich gleich die ersten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufgegriffen und angepackt, bin sozusagen gleich in den Arbeitsmodus übergegangen. Nun haben sich die Ausschüsse konstituiert, das heißt, jetzt geht die parlamentarische Arbeit los."

