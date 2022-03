Wie Taxiunternehmen im Kreis Günzburg auf die hohen Spritpreise reagieren

Plus Die weiter steigenden Spritpreise belasten die Taxiunternehmen und Krankentransporte im Kreis Günzburg. Worauf sich Kundinnen und Kunden einstellen müssen.

Den Traum vom eigenen Taxiunternehmen hat sich Oktay Bilir aus Günzburg etwas anders vorgestellt. Im Januar 2021 gründete er den "Taxi Express", seitdem folgt eine Krise auf die andere. Erst Corona-Beschränkungen und dadurch weniger Kundschaft, jetzt die Benzinkrise und immens steigende Spritpreise. Er ist nicht der einzige Taxiunternehmer im Landkreis, der mit der aktuellen Situation kämpft.